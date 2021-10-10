Bloomberg поведал о подарке Путину от "геополитических богов"

Россия пока не помогла Великобритании и Европе в решении проблемы с поставками природного газа, но в последние несколько месяцев Москва получила возможность укрепить свой статус великой державы. Об этом пишет Bloomberg.

"Геополитические боги несут Путину манну небесную", — отмечает автор статьи.

По оценке аналитика, в краткосрочной перспективе этот энергетический кризис можно будет предотвратить, только увеличив экспорт российского газа. Европейские политики и сами осознают, что ситуация на газовом рынке, вероятнее всего, ухудшится. И европейцам останется только рассчитывать на тёплую зиму, рассуждает обозреватель.

"Это ставит Путина в один ряд с матушкой-природой", — пишет журналист, отмечая, что российского лидера никак нельзя называть изначальным виновником газового кризиса.

Автор призывает рассматривать происходящее как "окно в будущее", где ситуация с обеспечением энергоресурсами будет носить непредсказуемый характер.