В Польше пожаловались на "Газпром" из-за цен на газ в Европе
Ранее польские депутаты пытались повлиять на решение Евросоюза по газопроводу, но якобы встретили отпор со стороны крупных компаний.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
В Польше обвинили "Газпром" в том, что компания якобы специально создала дефицит газа в Европе, чтобы принудить Евросоюз к ускоренной процедуре сертификации "Северного потока – 2". Об этом сообщает Polskie Radio.
Журналисты заявили, что в результате неких "махинаций" на европейском рынке сформирована нехватка газа, которая якобы позволяет Москве шантажировать страны Евросоюза. При этом отмечается, что остановить или затормозить проект "Северного потока – 2" теперь невозможно, поскольку "газ уже качается". Журналисты добавили, что депутаты Европарламента от Польши пытались повлиять на решение ЕС по газопроводу, но у них ничего не вышло.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победительницей в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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