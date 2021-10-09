В Польше пожаловались на "Газпром" из-за цен на газ в Европе

В Польше обвинили "Газпром" в том, что компания якобы специально создала дефицит газа в Европе, чтобы принудить Евросоюз к ускоренной процедуре сертификации "Северного потока – 2". Об этом сообщает Polskie Radio.

Журналисты заявили, что в результате неких "махинаций" на европейском рынке сформирована нехватка газа, которая якобы позволяет Москве шантажировать страны Евросоюза. При этом отмечается, что остановить или затормозить проект "Северного потока – 2" теперь невозможно, поскольку "газ уже качается". Журналисты добавили, что депутаты Европарламента от Польши пытались повлиять на решение ЕС по газопроводу, но у них ничего не вышло.