В "Газпроме" заявили, что удовлетворяют все заявки на поставку газа в Европу

"Газпром" осуществляет поставки газа в Европу в соответствии с заявками покупателей, удовлетворяя их в полной мере, заявила зампредседателя правления компании, генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в эфире телеканала "Россия-1".

Она также отметила, что необходимо в первую очередь обеспечить предсказуемость на газовом рынке. Преимущество долгосрочных контрактов, по её мнению, в том, что пиковые ценовые показатели можно сгладить при помощи определённых формул.