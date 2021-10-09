В "Газпроме" заявили, что удовлетворяют все заявки на поставку газа в Европу
В компании отметили, что в первую очередь необходимо обеспечить предсказуемость на топливном рынке.
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"Газпром" осуществляет поставки газа в Европу в соответствии с заявками покупателей, удовлетворяя их в полной мере, заявила зампредседателя правления компании, генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в эфире телеканала "Россия-1".
Она также отметила, что необходимо в первую очередь обеспечить предсказуемость на газовом рынке. Преимущество долгосрочных контрактов, по её мнению, в том, что пиковые ценовые показатели можно сгладить при помощи определённых формул.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам энергетики попросил "Газпром" не увеличивать поставки газа в обход Украины, несмотря на выгоду для корпорации. Он также призвал не ставить Незалежную в трудное положение из-за транзита топлива в Европу. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия даже в самые сложные времена не останавливала поставки газа.
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