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В "Газпроме" заявили, что удовлетворяют все заявки на поставку газа в Европу

В компании отметили, что в первую очередь необходимо обеспечить предсказуемость на топливном рынке.

9 октября, 10:40
<p>Фото © <a href="https://www.gazprom.ru/press/media/2014/078843/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Газпром"</a></p>

Фото © "Газпром"

"Газпром" осуществляет поставки газа в Европу в соответствии с заявками покупателей, удовлетворяя их в полной мере, заявила зампредседателя правления компании, генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в эфире телеканала "Россия-1".

Она также отметила, что необходимо в первую очередь обеспечить предсказуемость на газовом рынке. Преимущество долгосрочных контрактов, по её мнению, в том, что пиковые ценовые показатели можно сгладить при помощи определённых формул.

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Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам энергетики попросил "Газпром" не увеличивать поставки газа в обход Украины, несмотря на выгоду для корпорации. Он также призвал не ставить Незалежную в трудное положение из-за транзита топлива в Европу. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия даже в самые сложные времена не останавливала поставки газа.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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