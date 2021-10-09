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В Турции по подозрению в шпионаже задержали шестерых иностранцев с паспортами РФ

Однако пока наверняка не известно, являются документы настоящими или же поддельными.

9 октября, 10:22
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Турции по подозрению в шпионаже задержали шестерых иностранцев. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.

Национальность подозреваемых не сообщается. Однако, по данным телеканала, у задержанных обнаружили оружие и российские паспорта. Пока не ясно, являются документы оригинальными или поддельными. Отмечается, что операция по задержанию проводилась турецкими спецслужбами в Стамбуле и Анталье. СМИ предполагают, что задержанные хотели заполучить секретные данные. Их обвиняют в "политическом и военном шпионаже".

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Ранее Лайф писал о том, что в Болгарии задержали россиянина по подозрению в промышленном шпионаже. Также фигурантами дела стали 24-летний гражданин Литвы и его 59-летняя соотечественница.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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