В Турции по подозрению в шпионаже задержали шестерых иностранцев с паспортами РФ
Однако пока наверняка не известно, являются документы настоящими или же поддельными.
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В Турции по подозрению в шпионаже задержали шестерых иностранцев. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.
Национальность подозреваемых не сообщается. Однако, по данным телеканала, у задержанных обнаружили оружие и российские паспорта. Пока не ясно, являются документы оригинальными или поддельными. Отмечается, что операция по задержанию проводилась турецкими спецслужбами в Стамбуле и Анталье. СМИ предполагают, что задержанные хотели заполучить секретные данные. Их обвиняют в "политическом и военном шпионаже".
Ранее Лайф писал о том, что в Болгарии задержали россиянина по подозрению в промышленном шпионаже. Также фигурантами дела стали 24-летний гражданин Литвы и его 59-летняя соотечественница.
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