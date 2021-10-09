В Турции по подозрению в шпионаже задержали шестерых иностранцев с паспортами РФ

В Турции по подозрению в шпионаже задержали шестерых иностранцев. Об этом сообщил телеканал CNN Turk .

Национальность подозреваемых не сообщается. Однако, по данным телеканала, у задержанных обнаружили оружие и российские паспорта. Пока не ясно, являются документы оригинальными или поддельными. Отмечается, что операция по задержанию проводилась турецкими спецслужбами в Стамбуле и Анталье. СМИ предполагают, что задержанные хотели заполучить секретные данные. Их обвиняют в "политическом и военном шпионаже".