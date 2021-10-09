В Красноярске подросток избил студентов и заставил перевести деньги на карту его мамы

В Красноярске 15-летний подросток с тремя сообщниками, угрожая газовым пистолетом, отобрал у двух студентов электронную сигарету, избил и ограбил на 1200 рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Двое 16-летних студентов колледжа отправились гулять после пар. По дороге они нашли вейп и сразу его раскурили. К ним подошёл подросток, который хотел угоститься электронкой, но молодые люди ему отказали. После этого парень пригрозил пистолетом и отобрал девайс.

Затем к нему присоединились ещё трое молодых людей, они отвели жертв в безлюдное место, избили и потребовали заплатить им 1500 рублей. Обзвонив своих друзей, студенты не смогли набрать нужную сумму, но злоумышленники сжалились и взяли, сколько есть. Тысячу молодые люди перевели на карту нападавшего и 200 отдали наличными.