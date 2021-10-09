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В Красноярске подросток избил студентов и заставил перевести деньги на карту его мамы

Сотрудники полиции оперативно разыскали злоумышленника, на него заведено уголовное дело.

9 октября, 10:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Красноярске 15-летний подросток с тремя сообщниками, угрожая газовым пистолетом, отобрал у двух студентов электронную сигарету, избил и ограбил на 1200 рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Двое 16-летних студентов колледжа отправились гулять после пар. По дороге они нашли вейп и сразу его раскурили. К ним подошёл подросток, который хотел угоститься электронкой, но молодые люди ему отказали. После этого парень пригрозил пистолетом и отобрал девайс.

Затем к нему присоединились ещё трое молодых людей, они отвели жертв в безлюдное место, избили и потребовали заплатить им 1500 рублей. Обзвонив своих друзей, студенты не смогли набрать нужную сумму, но злоумышленники сжалились и взяли, сколько есть. Тысячу молодые люди перевели на карту нападавшего и 200 отдали наличными.

Вернувшись домой, студенты сразу рассказали о произошедшем родителям, те позвонили по номеру, на который ребята переводили деньги. Оказалось, что телефон принадлежит матери нападавшего. Она была в ужасе от услышанного и сразу вернула украденные деньги. Сотрудники полиции оперативно разыскали беспредельщика, на него заведено уголовное дело.

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Ранее Лайф писал о том, что восьмилетний школьник пожаловался на подростка, уколовшего его шприцем в ягодицу. По соцсетям разлетелось видео момента предполагаемого нападения. Вскоре виновник инцидента был найден. Юный житель Минусинска решил, что это будет отличной шуткой. Теперь его поставят на учёт в полиции.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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