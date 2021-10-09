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"Россия радуется": Читатели польского портала рассердились из-за заявлений ЕС о Варшаве

Они посчитали, что Евросоюз относится к жителям Польши как к вассалам без права голоса.

9 октября, 10:00
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Читатели польского издания Interia возмутились реакцией европейских политиков на решение Конституционного суда Польши, признавшего часть законов ЕС не соответствующими законодательству страны. Они считают, что Евросоюз относится к жителям Польши как к вассалам без права голоса.

"Сколько крика! Планы рухнули, придётся приложить ещё массу усилий к тому, чтобы превратить Польшу в колонию. А так хорошо всё шло!" возмущается пользователь Ala.

Другого пользователя возмутило удивление, что одна страна вдруг признала свою конституцию приоритетом. А ведь это европейское право писалось под Германию и Францию, чтобы Польша только выполняла распоряжения, не имея права голоса.

В Европарламенте заявили о возможном выходе Польши из ЕС

В Европарламенте заявили о возможном выходе Польши из ЕС

"Россияне радуются, что Польша медленно, но верно движется на Восток", — считает пользователь sasza.

По мнению других юзеров, Польше нужно выйти из Евросоюза, потому что Германия и Франция относятся к другим членам организации как к вассалам.

Лайф ранее сообщал о том, что Франция сочла объявление Польши о приоритете своей конституции атакой на ЕС. А министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что польское руководство "играет с огнём". Вслед за этим в Европарламенте заявили о возможном выходе Польши из ЕС. В Польше же заявили, что не собираются покидать Евросоюз.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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