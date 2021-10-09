Читатели польского издания Interia возмутились реакцией европейских политиков на решение Конституционного суда Польши, признавшего часть законов ЕС не соответствующими законодательству страны. Они считают, что Евросоюз относится к жителям Польши как к вассалам без права голоса.

"Сколько крика! Планы рухнули, придётся приложить ещё массу усилий к тому, чтобы превратить Польшу в колонию. А так хорошо всё шло!" — возмущается пользователь Ala.

Другого пользователя возмутило удивление, что одна страна вдруг признала свою конституцию приоритетом. А ведь это европейское право писалось под Германию и Францию, чтобы Польша только выполняла распоряжения, не имея права голоса.

"Россияне радуются, что Польша медленно, но верно движется на Восток", — считает пользователь sasza.