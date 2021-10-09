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Крупный пожар на территории склада и автосервиса произошёл в Красноярске

Для ликвидации возгорания задействовано 44 человека и десять единиц техники, однако пока потушить огонь не удаётся.

9 октября, 09:46
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Красноярске на десятом километре Енисейского тракта горят автосервис, склады бытовой химии и магазина кормов. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

Уточняется, что из-за сложной геометрии здания и отсутствия воды на месте быстрая ликвидация огня невозможна. Также тушение пожара затрудняет усиление порывов ветра до 15 м/с. На месте работает 44 человека и 10 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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