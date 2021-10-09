Крупный пожар на территории склада и автосервиса произошёл в Красноярске
Для ликвидации возгорания задействовано 44 человека и десять единиц техники, однако пока потушить огонь не удаётся.
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В Красноярске на десятом километре Енисейского тракта горят автосервис, склады бытовой химии и магазина кормов. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.
Уточняется, что из-за сложной геометрии здания и отсутствия воды на месте быстрая ликвидация огня невозможна. Также тушение пожара затрудняет усиление порывов ветра до 15 м/с. На месте работает 44 человека и 10 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
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