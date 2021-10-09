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Хозяин похищенного морпехами США рюкзака заявил, что они могли вернуть украденное

Злоумышленники испугались, хотя у них была возможность позвонить или написать пострадавшему.

9 октября, 09:30
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Морпехи США, укравшие рюкзак в центре Москвы, могли вернуть его владельцу, поскольку среди содержимого была визитка. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил хозяин похищенного, детский психолог Дмитрий Корнилов.

Потерпевший объяснил, что американцы могли испугаться того, что они совершили. Однако никакой реакции от них не последовало, поэтому Корнилов обратился за помощью к полицейским.

"Расстроился, конечно, так как нужно было документы восстанавливать, вещи покупать и всё такое. Но больше расстроился от того, что визитки были, а стало быть, могли позвонить или написать, что, мол, совершили ошибку, хотим вернуть. Но ребята, похоже, испугались, или ещё какие причины были", — объяснил детский психолог.

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Напомним, инцидент произошёл в одном из столичных баров, где у детского психолога из Москвы украли рюкзак. В преступлении заподозрили американских морпехов. Доказательство их вины зафиксировала камера видеонаблюдения у Посольства США.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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