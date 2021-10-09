Хозяин похищенного морпехами США рюкзака заявил, что они могли вернуть украденное

Морпехи США, укравшие рюкзак в центре Москвы, могли вернуть его владельцу, поскольку среди содержимого была визитка. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил хозяин похищенного, детский психолог Дмитрий Корнилов.

Потерпевший объяснил, что американцы могли испугаться того, что они совершили. Однако никакой реакции от них не последовало, поэтому Корнилов обратился за помощью к полицейским.

"Расстроился, конечно, так как нужно было документы восстанавливать, вещи покупать и всё такое. Но больше расстроился от того, что визитки были, а стало быть, могли позвонить или написать, что, мол, совершили ошибку, хотим вернуть. Но ребята, похоже, испугались, или ещё какие причины были", — объяснил детский психолог.