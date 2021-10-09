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В Москве за сутки выявили более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом

Тем временем Санкт-Петербург обогнал Московскую область по количеству заболевших.

9 октября, 09:17
<p>Фото © ТАСС / Семен Антонов</p>

Фото © ТАСС / Семен Антонов

Свыше шести тысяч случаев заражения ковидом выявили в Москве за сутки. Это максимум за три месяца. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 6001, 2. Санкт-Петербург — 2717, 3. Московская область — 1689", — говорится в сообщении оперштаба.

Тем временем наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области (21), Ненецком автономном округе (16), Чукотском автономном округе (15).

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А ранее специалист Минздрава объяснил, почему можно заразиться коронавирусом и в третий, и в четвёртый раз. По его словам, уже через пять-шесть месяцев у человека происходит критическое снижение защитного титра антител, иммунный ответ истощается, и при встрече, например, со штаммом "дельта" клеткам памяти нужно время для отклика.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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