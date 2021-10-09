В Москве за сутки выявили более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом

Свыше шести тысяч случаев заражения ковидом выявили в Москве за сутки. Это максимум за три месяца. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

А ранее специалист Минздрава объяснил, почему можно заразиться коронавирусом и в третий, и в четвёртый раз. По его словам, уже через пять-шесть месяцев у человека происходит критическое снижение защитного титра антител, иммунный ответ истощается, и при встрече, например, со штаммом "дельта" клеткам памяти нужно время для отклика.