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Россия установила новый рекорд по смертности от ковида

Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 215 453 летальных исхода.

9 октября, 09:01
<p>Фото © ТАСС / Семён Антонов</p>

Фото © ТАСС / Семён Антонов

За сутки в России от коронавируса умерло 968 пациентов. Это новый максимум с начала эпидемии в стране. Уже четвёртый день подряд суточная смертность превышает 900. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

При этом за весь период в стране зафиксировано 215 453 летальных исхода. Всего же с начала пандемии в России было выявлено 7 746 718 случаев коронавируса.

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Напомним, 6 октября в России впервые с начала пандемии от коронавируса умерло более 900 человек за сутки (929), 7 октября число летальных исходов также превысило 900 (924). В Кремле эти цифры вызвали обеспокоенность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал причину большого количества летальных исходов. По его мнению, это происходит из-за недостаточного уровня вакцинации.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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