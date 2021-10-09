Россия установила новый рекорд по смертности от ковида
Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 215 453 летальных исхода.
Фото © ТАСС / Семён Антонов
За сутки в России от коронавируса умерло 968 пациентов. Это новый максимум с начала эпидемии в стране. Уже четвёртый день подряд суточная смертность превышает 900. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом за весь период в стране зафиксировано 215 453 летальных исхода. Всего же с начала пандемии в России было выявлено 7 746 718 случаев коронавируса.
Напомним, 6 октября в России впервые с начала пандемии от коронавируса умерло более 900 человек за сутки (929), 7 октября число летальных исходов также превысило 900 (924). В Кремле эти цифры вызвали обеспокоенность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал причину большого количества летальных исходов. По его мнению, это происходит из-за недостаточного уровня вакцинации.
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