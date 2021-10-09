Назначен арбитр на отборочный матч ЧМ-2022 между сборными России и Словении
Встреча состоится в понедельник, 11 октября, на стадионе "Людски врт" в Мариборе.
Фото © ФК "Зенит"
Португальский арбитр Артур Диаш назначен главным судьёй матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словении. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
В качестве судей на линиях будут работать Руй Тавареш и Пауло Соареш. Четвёртым арбитром назначен Густаву Коррея. За систему видеопомощи судьям (VAR) будет отвечать Жоау Пиньейру, его ассистентом станет Угу Мигел. Вся бригада арбитров из Португалии.
Матч Словения – Россия состоится в понедельник, 11 октября, на стадионе "Людски врт" в Мариборе. Начало игры в 21:45 по московскому времени.
После семи туров в отборочной группе H лидирует сборная Хорватии, набравшая 16 очков. Россияне уступают ей лишь по разнице забитых и пропущенных голов. Прямую путёвку на ЧМ-2022 получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.
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