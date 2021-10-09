Макаров покинул расположение сборной России по футболу из-за травмы

Полузащитник столичного "Динамо" Денис Макаров из-за повреждения покинул расположение сборной России по футболу. Об этом сообщается на сайте РФС.

"В связи с выявленным у Дениса Макарова микроповреждением мышцы голени тренерским и медицинским штабами принято решение о досрочном возвращении футболиста в расположение клуба", — заявил старший врач национальной сборной Владимир Хайтин.

Накануне сборная России в отборочном матче чемпионата мира 2022 года в Казани победила команду Словакии со счётом 1:0. На 24-й минуте мяч в свои ворота срезал Милан Шкриньяр. 11 октября подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде со Словенией.

В отборочной группе H россияне по-прежнему занимают второе место, набрав в семи матчах 16 очков. Наши футболисты уступают только Хорватии, у которой есть преимущество по разнице забитых и пропущенных голов. На третье место поднялись словенцы (10 баллов), Словакия (9 очков) — на четвёртой позиции.