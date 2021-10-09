Хачатурянц будет единственным кандидатом на выборах президента РПЛ

Исполняющий обязанности главы РПЛ Ашот Хачатурянц, который также возглавляет Судейский комитет РФС, будет единственным кандидатом на выборах нового президента организации. Об этом сообщается на сайте Премьер-лиги.

Хачатурянц был зарегистрирован кандидатом в пятницу, 8 октября. Время для подачи заявок на участие в выборах уже истекло.