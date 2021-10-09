Хачатурянц будет единственным кандидатом на выборах президента РПЛ
После отставки Сергея Прядкина он исполняет обязанности главы лиги.
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Исполняющий обязанности главы РПЛ Ашот Хачатурянц, который также возглавляет Судейский комитет РФС, будет единственным кандидатом на выборах нового президента организации. Об этом сообщается на сайте Премьер-лиги.
Хачатурянц был зарегистрирован кандидатом в пятницу, 8 октября. Время для подачи заявок на участие в выборах уже истекло.
Во вторник пост президента РПЛ покинул Сергей Прядкин, возглавлявший лигу с 2007 года. До новых выборов, которые пройдут 22 ноября, исполнять его обязанности будет Хачатурянц.
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