В России за сутки выявили более 29 тысяч случаев коронавируса
При этом чуть более 21 тысячи пациентов выздоровели и выписались из больниц за это же время.
Фото © ТАСС / Антонов Семён
В России за сутки зафиксировали 29 362 случая коронавируса. Об этом в субботу сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Лидером по суточному приросту оказалась Москва. Там за сутки выявили 6001 случай ковида. Следом идут Санкт-Петербург (2717) и Московская область (1689). Полностью выздоровело при этом 21 049 человек.
Накануне Лайф сообщал, что Росздравнадзор не зафиксировал в стране ни одной смерти, связанной с вакцинацией от ковида.
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