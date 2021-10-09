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В России за сутки выявили более 29 тысяч случаев коронавируса

При этом чуть более 21 тысячи пациентов выздоровели и выписались из больниц за это же время.

9 октября, 08:54
<p>Фото © ТАСС / Антонов Семён</p>

Фото © ТАСС / Антонов Семён

В России за сутки зафиксировали 29 362 случая коронавируса. Об этом в субботу сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Лидером по суточному приросту оказалась Москва. Там за сутки выявили 6001 случай ковида. Следом идут Санкт-Петербург (2717) и Московская область (1689). Полностью выздоровело при этом 21 049 человек.

Врачи рассказали, когда в России снизится рост заболеваемости ковидом

Врачи рассказали, когда в России снизится рост заболеваемости ковидом

Накануне Лайф сообщал, что Росздравнадзор не зафиксировал в стране ни одной смерти, связанной с вакцинацией от ковида.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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