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Японские учёные рассказали о пользе авокадо для кишечника

Всё дело в полезных бактериях, которые вырабатываются с употреблением плода.

9 октября, 07:42
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Учёные выяснили, что ежедневное употребление авокадо улучшает метаболизм и приводит в норму работу кишечника. Об этом пишет японское издание Nihon Keizai.

В исследовании принимало участие 163 респондента в возрасте от 25 до 45 лет — мужчины и женщины с лишним весом, чей индекс массы тела (ИМТ) превышал 25. Их разделили на две группы, участники одной из них ежедневно употребляли около 150 г авокадо помимо основного приёма пищи.

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Согласно данным исследования, участники именно этой группы стали обладателями наибольшего разнообразия кишечных бактерий, что является хорошим признаком — снижение этого показателя провоцирует развитие некоторых болезней. За три месяца эксперимента выяснилось, что риск развития заболеваний органов ЖКТ у этих людей снизился.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль назвала шесть продуктов для спасения печени от "ожирения". По словам врача, орган не справляется с рядом многосоставных продуктов.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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