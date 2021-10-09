Японские учёные рассказали о пользе авокадо для кишечника
Всё дело в полезных бактериях, которые вырабатываются с употреблением плода.
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Учёные выяснили, что ежедневное употребление авокадо улучшает метаболизм и приводит в норму работу кишечника. Об этом пишет японское издание Nihon Keizai.
В исследовании принимало участие 163 респондента в возрасте от 25 до 45 лет — мужчины и женщины с лишним весом, чей индекс массы тела (ИМТ) превышал 25. Их разделили на две группы, участники одной из них ежедневно употребляли около 150 г авокадо помимо основного приёма пищи.
Согласно данным исследования, участники именно этой группы стали обладателями наибольшего разнообразия кишечных бактерий, что является хорошим признаком — снижение этого показателя провоцирует развитие некоторых болезней. За три месяца эксперимента выяснилось, что риск развития заболеваний органов ЖКТ у этих людей снизился.
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