Стали известны подробности состояния здоровья Ларисы Гузеевой
Телеведущей удалось избежать переведения в реанимацию. С момента госпитализации она находилась в терапевтическом отделении.
Фото © Instagram /_larisa_guzeeva_
Состояние ранее госпитализированной с коронавирусом телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой стабилизировалось, однако сейчас её правое лёгкое поражено на 60%, а левое — на 50%. Такие данные приводит kp.ru со ссылкой на источник.
Отмечается, что температура у артистки не повышается и находится в пределах нормы, несмотря на то что ранее врачи отмечали отрицательную динамику. Тем не менее, несмотря на стабилизацию состояния, Гузеева ещё жалуется на одышку.
Напомним, вечером 26 сентября Ларису Гузееву на скорой доставили в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Врачи подтвердили коронавирус, при этом тогда поражения лёгких у звезды не нашли: КТ ничего не показала. 62-летняя актриса только вернулась из Крыма, где принимала участие в работе над новым фильмом. Позже артистка вышла на связь с поклонниками и заявила, что ей страшно. Телеведущая попросила всех не беспокоить её и родных, отметив, что лечится от этой "гадости".
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