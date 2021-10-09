Стали известны подробности состояния здоровья Ларисы Гузеевой

Состояние ранее госпитализированной с коронавирусом телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой стабилизировалось, однако сейчас её правое лёгкое поражено на 60%, а левое — на 50%. Такие данные приводит kp.ru со ссылкой на источник.

Отмечается, что температура у артистки не повышается и находится в пределах нормы, несмотря на то что ранее врачи отмечали отрицательную динамику. Тем не менее, несмотря на стабилизацию состояния, Гузеева ещё жалуется на одышку.