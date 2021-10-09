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Стали известны подробности состояния здоровья Ларисы Гузеевой

Телеведущей удалось избежать переведения в реанимацию. С момента госпитализации она находилась в терапевтическом отделении.

9 октября, 08:27
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CUZv9RYIFmw/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_larisa_guzeeva_</a></p>

Фото © Instagram /_larisa_guzeeva_

Состояние ранее госпитализированной с коронавирусом телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой стабилизировалось, однако сейчас её правое лёгкое поражено на 60%, а левое — на 50%. Такие данные приводит kp.ru со ссылкой на источник.

Отмечается, что температура у артистки не повышается и находится в пределах нормы, несмотря на то что ранее врачи отмечали отрицательную динамику. Тем не менее, несмотря на стабилизацию состояния, Гузеева ещё жалуется на одышку.

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Тяжело болеющей ковидом Гузеевой ввели новейший препарат для остановки поражения лёгких

Напомним, вечером 26 сентября Ларису Гузееву на скорой доставили в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Врачи подтвердили коронавирус, при этом тогда поражения лёгких у звезды не нашли: КТ ничего не показала. 62-летняя актриса только вернулась из Крыма, где принимала участие в работе над новым фильмом. Позже артистка вышла на связь с поклонниками и заявила, что ей страшно. Телеведущая попросила всех не беспокоить её и родных, отметив, что лечится от этой "гадости".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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