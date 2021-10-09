Врач раскрыл условно допустимую дозу алкоголя

Две стандартные порции спиртного в день (то есть 20 граммов чистого алкоголя) — это условная норма для взрослых потребителей, но безопасного количества всё равно нет. Об этом агентству "Прайм" рассказал психиатр-нарколог Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Шамиль Абдрашитов.

Употребление небольшого количества алкоголя может снизить риск развития заболеваний сердца. Существуют исследования, которые подтверждают это. Однако, согласно данным ВОЗ, безопасной дозы алкоголя не бывает. В реальности очень сложно контролировать его употребление, что потенциально может спровоцировать алкогольную зависимость.

"По данным ВОЗ, безопасной дозы алкоголя не существует. На этом можно было бы смело ставить жирную точку, но большинству людей понять и принять это очень сложно, так как алкоголь разрешён и доступен, а информации о его вреде слишком мало. Это создаёт иллюзию относительной безопасности алкоголя для здоровья человека", — отметил Абдрашитов.

По возможности лучше полностью отказаться от алкоголя, даже если человек употребляет его в умеренных количествах. При этом умеренной дозой, по словам специалиста, являются две стандартные дозы, одна из которых равна 10 граммам чистого алкоголя. Бокал вина же содержит в себе 13 граммов спирта, добавил Абдрашитов. Врач рекомендовал сосредоточить усилия на физической активности и здоровом питании.