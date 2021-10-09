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"НЛО нет, это бесы": Корчевников высмеял историю Кати Лель про её связь с инопланетянами

Ведущий поведал, что нечисть с XX века является людям в обличии представителей внеземных цивилизаций.

9 октября, 07:58
<p>Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Владимир Гердо

Российская певица Катя Лель решила перестать молчать и, наконец, рассказать людям правду. В гостях у Бориса Корчевникова на шоу "Судьба человека" она поведала о том, как однажды в детстве инопланетяне вышли с ней на связь.

По словам артистки, она никому не рассказывала эту историю на протяжении не одного десятка лет, так как боялась НЛО и насмешек других людей. Это произошло, когда певице было шестнадцать.

"Я сидела за столом со своей семьёй, пила кофе, смеялась и вдруг увидела за окном лучи, освещающие всё вокруг. После этого у меня вдруг исчезло три зуба без боли и крови", поделилась Лель.

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Ведущий шоу внимательно выслушал необычную историю звезды. Но, по его мнению, причиной исчезновения зубов артистки стали не внеземные цивилизации.

"Понимаю, что у многих людей ваша история вызовет улыбку. На самом деле я не впервые слышу подобное, и... это бесы. Никакого НЛО нет. С XX века бесы стали являться людям в обличии инопланетян. Вы с этим поосторожнее. Перекрестите себя и их", — посоветовал Корчевников.

Ранее глава космического агентства Украины допустил существование инопланетян. По его мнению, во Вселенной может быть бесконечное разнообразие форм жизни.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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