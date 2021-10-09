Российская певица Катя Лель решила перестать молчать и, наконец, рассказать людям правду. В гостях у Бориса Корчевникова на шоу "Судьба человека" она поведала о том, как однажды в детстве инопланетяне вышли с ней на связь.

По словам артистки, она никому не рассказывала эту историю на протяжении не одного десятка лет, так как боялась НЛО и насмешек других людей. Это произошло, когда певице было шестнадцать.

"Я сидела за столом со своей семьёй, пила кофе, смеялась и вдруг увидела за окном лучи, освещающие всё вокруг. После этого у меня вдруг исчезло три зуба без боли и крови", — поделилась Лель.

Ведущий шоу внимательно выслушал необычную историю звезды. Но, по его мнению, причиной исчезновения зубов артистки стали не внеземные цивилизации.

"Понимаю, что у многих людей ваша история вызовет улыбку. На самом деле я не впервые слышу подобное, и... это бесы. Никакого НЛО нет. С XX века бесы стали являться людям в обличии инопланетян. Вы с этим поосторожнее. Перекрестите себя и их", — посоветовал Корчевников.