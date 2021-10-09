Россиянам объяснили, как правильно подготовить автомобиль к зиме

Зима не за горами, и автомобилистам придётся подготовиться к тому, чтобы их машина исправно работала даже в самые суровые холода. В частности, стоит заменить масло, салонный фильтр, провести диагностику авто и потренироваться вождению в экстремальных условиях, считают эксперты.

"Я бы рекомендовал автомобилистам поменять масло и фильтр, даже если не подошёл межсервисный интервал. Особенно если авто проехало более 100 тысяч километров. Это всегда благотворно сказывается на работе двигателя", — посоветовал в беседе с Ura.ru координатор сообщества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов.

А вот автоэксперт Вячеслав Субботин напомнил водителям, чтобы те залили незамерзайку. Ведь никому не нравится ездить с грязным стеклом и периодически поливать его на морозе.

"Бачки находятся не в моторном отсеке, а в колёсной нише, возле бампера, там холодно всегда. Если замёрзнет, то только в тёплый гараж загонять и стоять там полдня, чтобы оттаяла", — рассказал он.

Эксперты также рекомендовали провести диагностику автомобиля перед зимой. В частности, проверить состояние колодок, дисков, тормозной системы, жидкостей, работу печки и термостата.