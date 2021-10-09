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До 26 увеличилось число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье

Увеличение количества погибших произошло среди тех, кто уже был в тяжёлом состоянии.

9 октября, 07:26

Кадр видео © YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

В результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области скончалось 26 человек. Об этом РИА "Новости" сообщили в региональном Минздраве. Общее число пострадавших — 54 человека.

"Пострадавших 54 человека. Но увеличение количества смертей произошло среди тех, кто был в тяжёлом состоянии и доставлен в больницы уже в коме. На данный момент умерло 26 человек, 28 живы", — пояснили в Минздраве.

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Напомним, все пострадавшие — жители восточного Оренбуржья. Суррогатный алкоголь они купили в Орске. В некоторых случаях выявленная концентрация чистого этанола в организме погибших была в 3–5 раз выше смертельной дозы.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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