До 26 увеличилось число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье
Увеличение количества погибших произошло среди тех, кто уже был в тяжёлом состоянии.
Кадр видео © YouTube / Следственный комитет Российской Федерации
В результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области скончалось 26 человек. Об этом РИА "Новости" сообщили в региональном Минздраве. Общее число пострадавших — 54 человека.
"Пострадавших 54 человека. Но увеличение количества смертей произошло среди тех, кто был в тяжёлом состоянии и доставлен в больницы уже в коме. На данный момент умерло 26 человек, 28 живы", — пояснили в Минздраве.
Напомним, все пострадавшие — жители восточного Оренбуржья. Суррогатный алкоголь они купили в Орске. В некоторых случаях выявленная концентрация чистого этанола в организме погибших была в 3–5 раз выше смертельной дозы.
Комментариев: 0