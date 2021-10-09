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Актёра Валерия Гаркалина подключили к ЭКМО

У артиста на 85 процентов поражено правое лёгкое и на 75 процентов левое.

9 октября, 06:56
<p>Фото © ТАСС / Ольга Зиновская</p>

Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

Советский и российский актёр, театральный педагог Валерий Гаркалин, ранее госпитализированный с коронавирусом, был подключён к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, 67-летний артист одновременно подключён и к аппарату ИВЛ.

Состояние Валерия Гаркалина оценивается как тяжёлое, но стабильное

Состояние Валерия Гаркалина оценивается как тяжёлое, но стабильное

Напомним, артиста госпитализировали 2 октября в больницу с коронавирусом. Сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких. Дочь актёра рассказала Лайфу, что болезнь протекает не так серьёзно, поскольку он прививался. Однако 6 октября Mash сообщил, что артиста перевели в реанимацию и поражение лёгких оказалось более серьёзным.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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