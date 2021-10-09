В Батуми скончалась спасённая из-под завалов пятиэтажки женщина
Таким образом, число жертв увеличилось до шести, две из которых являются несовершеннолетними.
Фото © Instagram/batumelebi.ge
Женщина, которую спасатели вывели живой из-под завалов обрушившегося подъезда пятиэтажки в Батуми, скончалась в больнице от полученных травм. Об этом сообщил грузинский телеканал "Рустави 2".
Уточняется, что погибшей оказалась 36-летняя Инга Мекеидзе. Ранее её муж сообщал, что под завалами оставались их дети. Однако об их состоянии пока ничего не известно. Таким образом, число жертв обрушения увеличилось до шести, две из них являются несовершеннолетними.
Как сообщал Лайф, часть пятиэтажного жилого здания в грузинском Батуми обрушилась днём 8 октября. В результате пятеро жильцов погибли. Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжалась всю ночь.
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