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Ночь на 9 октября в Москве стала самой холодной с начала осени

Также холода пришли и в Подмосковье, где температура упала сразу до минус 5,8 градуса.

9 октября, 07:13
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Погода в Москве всё быстрее движется к минусовым температурам. Так, минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени. Причём заморозки в столичном регионе наблюдаются уже третий день подряд.

"Минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ опустилась до отметки –1,1 градуса, что на 0,2 градуса холоднее, чем было накануне", — констатировали в центре погоды "Фобос".

По наблюдениям специалистов, в Подмосковье минувшая ночь также была самой холодной. Впервые с начала осени температура упала до –5,8 градуса. Такой показатель метеорологи зафиксировали в Черустях (посёлок городского типа в Московской области).

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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