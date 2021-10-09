Ночь на 9 октября в Москве стала самой холодной с начала осени
Также холода пришли и в Подмосковье, где температура упала сразу до минус 5,8 градуса.
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Погода в Москве всё быстрее движется к минусовым температурам. Так, минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени. Причём заморозки в столичном регионе наблюдаются уже третий день подряд.
"Минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ опустилась до отметки –1,1 градуса, что на 0,2 градуса холоднее, чем было накануне", — констатировали в центре погоды "Фобос".
По наблюдениям специалистов, в Подмосковье минувшая ночь также была самой холодной. Впервые с начала осени температура упала до –5,8 градуса. Такой показатель метеорологи зафиксировали в Черустях (посёлок городского типа в Московской области).
Ранее Росгидромет рассказал, какая погода ждёт россиян зимой. По словам синоптиков, оправдываемость прогнозов за последние 20 лет колеблется в пределах 58–81%.
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