Саакашвили пожаловался международному сообществу на отсрочку судебных слушаний
Политик заявил, что его держат в тюрьме уже девять дней и на ближайшее время слушания не запланированы.
Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался международному сообществу на отсрочку его судебных слушаний. Пост с соответствующим заявлением политик опубликовал на своей странице в Facebook.
Саакашвили подчеркнул, что его заключили в тюрьму на основании двух судебных приговоров, "которые никто в мире не признаёт", а также ордера на арест по двум незавершённым делам.
"В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Меня уже девять дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается", — написал он.
Бывший президент также уверен, что это очевидная попытка отстранить его от запланированного второго тура выборов, тогда как почти в каждом крупном городе партия политика "идёт плечом к плечу с партией Иванишвили".
Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку. Среди прочего он также потребовал допустить к нему консула Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем премьер-министр Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок (на родине ему грозит девять лет заключения), а президент заявила, что не помилует задержанного.
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