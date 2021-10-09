НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Саакашвили пожаловался международному сообществу на отсрочку судебных слушаний

Политик заявил, что его держат в тюрьме уже девять дней и на ближайшее время слушания не запланированы.

9 октября, 07:52
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mikheil Saakashvili</a></p>

Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался международному сообществу на отсрочку его судебных слушаний. Пост с соответствующим заявлением политик опубликовал на своей странице в Facebook.

Саакашвили подчеркнул, что его заключили в тюрьму на основании двух судебных приговоров, "которые никто в мире не признаёт", а также ордера на арест по двум незавершённым делам.

"В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Меня уже девять дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается", — написал он.

Тимошенко в брюках: Арест Саакашвили закладывает под Грузию бомбу с часовым механизмом

Тимошенко в брюках: Арест Саакашвили закладывает под Грузию бомбу с часовым механизмом

Бывший президент также уверен, что это очевидная попытка отстранить его от запланированного второго тура выборов, тогда как почти в каждом крупном городе партия политика "идёт плечом к плечу с партией Иванишвили".

Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку. Среди прочего он также потребовал допустить к нему консула Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем премьер-министр Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок (на родине ему грозит девять лет заключения), а президент заявила, что не помилует задержанного.

Дмитрий Гоблин Пучков назвал Саакашвили сбитым лётчиком

Дмитрий Гоблин Пучков назвал Саакашвили сбитым лётчиком

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Личный врач рассказал о проблемах со здоровьем голодающего Саакашвили

сегодня в 00:30

В США захотели изучить войну в Афганистане, чтобы "не повторить ошибок"

сегодня в 06:35

Украинский полковник предупредил Россию об "ударе в спину"

сегодня в 02:51

"НЛО нет, это бесы": Корчевников высмеял историю Кати Лель про её связь с инопланетянами

сегодня в 07:58

Среди звёзд новый тренд — носить нижнее бельё навыпуск, и увидеть это готов не каждый

сегодня в 08:00

Новости партнеров

Layer 1