Саакашвили пожаловался международному сообществу на отсрочку судебных слушаний

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался международному сообществу на отсрочку его судебных слушаний. Пост с соответствующим заявлением политик опубликовал на своей странице в Facebook.

Саакашвили подчеркнул, что его заключили в тюрьму на основании двух судебных приговоров, "которые никто в мире не признаёт", а также ордера на арест по двум незавершённым делам.

"В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Меня уже девять дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается", — написал он.