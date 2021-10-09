Свыше 50 человек погибли при опрокидывании катера в Конго

Более 50 человек погибли, а также десятки пропали без вести на северо-западе Демократической Республики Конго после затопления катера на одноимённой реке Конго. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

Судно опрокинулось в ночь на 5 октября. В результате катастрофы из реки было извлечено 51 тело, ещё 69 человек пропали без вести, спасти удалось 39 человек. Об этом сообщил представитель провинции Монгала Нестор Магбадо. Местные власти также сообщили, что с 11 октября в Республике Конго объявлен трёхдневный траур в память о жертвах кораблекрушения.