Свыше 50 человек погибли при опрокидывании катера в Конго
Как сообщил представитель провинции Монгала, ещё 69 человек числятся пропавшими без вести.
Фото © Twitter / @F24Afrique
Более 50 человек погибли, а также десятки пропали без вести на северо-западе Демократической Республики Конго после затопления катера на одноимённой реке Конго. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.
Судно опрокинулось в ночь на 5 октября. В результате катастрофы из реки было извлечено 51 тело, ещё 69 человек пропали без вести, спасти удалось 39 человек. Об этом сообщил представитель провинции Монгала Нестор Магбадо. Местные власти также сообщили, что с 11 октября в Республике Конго объявлен трёхдневный траур в память о жертвах кораблекрушения.
Ранее Лайф сообщал, что частное судно под названием "Фаворит" потерпело крушение в Белом море близ села Кашкаранцы в Терском районе Мурманской области. Известно, что всего на борту было пять человек. Сначала в зоне бедствия работники маяка обнаружили прибитый к берегу плот и спасательный жилет, а позже нашли и двух человек — парня и девушку. Спасённая впоследствии скончалась.
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