Избившие в московском метро пассажира Романа Ковалёва были пьяны и оказывали сопротивление полицейским, даже будучи в отделении. Об этом РИА "Новости" рассказали сотрудники МВД, участвовавшие в задержании.

Полицейским очень помогла свидетельница, которая указала на злоумышленников. Они направились по указанному женщиной направлению и задержали нападавших. Прохожие не знали о случившемся и неоднократно пытались разузнать обстоятельства произошедшего у сотрудников МВД. Пострадавший Ковалёв, по мнению полицейских, "выполнил свой гражданский долг".

"С тремя задержанными мы проследовали до пешеходной дорожки, я вызвал помощь, через некоторое время наряд подошёл, и мы с подошедшим нарядом доставили задержанных в комнату полиции... Они оказывали активное сопротивление, но, применив физическую силу и спецсредства, наручники, мы с этим справились. У них были признаки опьянения. Они продолжали вести себя вызывающе", — объяснил собеседник агентства.