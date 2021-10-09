"Оказывали активное сопротивление": Полицейские рассказали о задержании участников драки в московском метро
Трое мужчин вели себя вызывающе и проявляли агрессию даже в отделении МВД.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Избившие в московском метро пассажира Романа Ковалёва были пьяны и оказывали сопротивление полицейским, даже будучи в отделении. Об этом РИА "Новости" рассказали сотрудники МВД, участвовавшие в задержании.
Полицейским очень помогла свидетельница, которая указала на злоумышленников. Они направились по указанному женщиной направлению и задержали нападавших. Прохожие не знали о случившемся и неоднократно пытались разузнать обстоятельства произошедшего у сотрудников МВД. Пострадавший Ковалёв, по мнению полицейских, "выполнил свой гражданский долг".
"С тремя задержанными мы проследовали до пешеходной дорожки, я вызвал помощь, через некоторое время наряд подошёл, и мы с подошедшим нарядом доставили задержанных в комнату полиции... Они оказывали активное сопротивление, но, применив физическую силу и спецсредства, наручники, мы с этим справились. У них были признаки опьянения. Они продолжали вести себя вызывающе", — объяснил собеседник агентства.
Напомним, вечером 4 октября в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" завязалась драка между москвичом и тремя приезжими — молодой человек заступился за девушку и был сильно избит. В отношении напавших возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Лайф рассказывал, что 6 октября суд отправил жестоко избивших парня приезжих под стражу. Позже по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство", а также добавлена ещё одна статья — "Применение насилия в отношении представителя власти". В Дагестане, уроженцами которого являются злоумышленники, призвали сурово наказать молодых людей. А пострадавшего москвича наградят медалью "Доблесть и отвага" СК РФ.
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