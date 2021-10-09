63-летняя Мадонна решила нарушить покой телезрителей и задрала мини-юбку
А перед этим звезда залезла на стол к ведущему, продемонстрировав поклонникам стройные ноги в сетчатых колготках.
Фото © Instagram / madonna
Американская певица Мадонна пришла на интервью к популярному телеведущему Джимми Фэллону, чтобы рассказать о новом проекте — документальном фильме, посвящённом её концертному туру Madame X. Но во время программы артистка решила добавить перчинки и задрала мини-юбку, показав зрителям ягодицы.
Скриншот из видео @ YouTube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Во время интервью Мадонна обсуждала с Фэллоном свою концертную деятельность. Ведущий отмечал, что артистка не раз использовала сценические ходы и творческие решения, которые потом повторяли другие знаменитости. Например, будучи очень известной, она устраивала концерты не на стадионах, а в небольших скромных залах. Исполнительница пошутила, что такие вечеринки не приносят много денег, зато фанаты от них в восторге. Рассказывая о своём новом фильме, артистка заявила: "Надеюсь, я нарушила ваш покой". После чего залезла на стол к ведущему, демонстрируя свои ноги в сетчатых колготках. А затем сверкнула перед зрителями ягодицами. Что больше нарушило покой общественности, остаётся загадкой.
Ранее ягодицы певицы уже становились предметом обсуждения в соцсетях. Так, однажды поймав поп-королеву на фотошопе, пользователи заподозрили, что звезда обращалась к пластическим хирургам, чтобы те скорректировали её формы и добавили им пикантности.
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