63-летняя Мадонна решила нарушить покой телезрителей и задрала мини-юбку

Во время интервью Мадонна обсуждала с Фэллоном свою концертную деятельность. Ведущий отмечал, что артистка не раз использовала сценические ходы и творческие решения, которые потом повторяли другие знаменитости. Например, будучи очень известной, она устраивала концерты не на стадионах, а в небольших скромных залах. Исполнительница пошутила, что такие вечеринки не приносят много денег, зато фанаты от них в восторге. Рассказывая о своём новом фильме, артистка заявила: "Надеюсь, я нарушила ваш покой". После чего залезла на стол к ведущему, демонстрируя свои ноги в сетчатых колготках. А затем сверкнула перед зрителями ягодицами. Что больше нарушило покой общественности, остаётся загадкой.