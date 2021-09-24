Дочь Мадонны подвинула мать с пьедестала красоты, показав, как на ней смотрится бельё из латекса

Дочь "королевы поп-музыки" Лурдес Леон не раз вызывала споры, появляясь на публике с пышной растительностью на теле. Однако 24-летняя наследница певицы с лёгкостью меняет свои образы.

Фото © Instagram / lourdesleon

На этот раз девушка приняла участие в откровенной фотосессии, снявшись в нижнем белье бренда Savage X Fenty, созданного певицей Рианной. Лурдес позировала в латексном комплекте, который дополнила такими же чулками в тон.

Фото © Instagram / lourdesleon

Брюнетка надела массивное колье и браслеты, сделала макияж с акцентом на глаза и нарастила длинные острые ногти. Девушка свободно чувствовала себя перед камерой, показывая все достоинства своей фигуры. Жаркими кадрами она поделилась на своей странице в "Инстаграме" и набрала более 31 тыс. лайков.

Фото © Instagram / lourdesleon