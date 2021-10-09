В Оренбуржье арестовали первого обвиняемого в нелегальном сбыте алкоголя
29-летний житель Орска обвиняется по статье "Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие смерть более двух лиц".
Советский районный суд города Орска Оренбургской области на два месяца заключил под стражу обвиняемого в нелегальном производстве, хранении и сбыте алкогольной продукции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Первый фигурант 1992 года рождения обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть более двух лиц). Под арестом [он] пробудет до 8 декабря", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что ещё трое подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя задержаны в Оренбуржье. Среди них оказалась 50-летняя жительница села Джасай, в жилище которой следователи изъяли больше 130 бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Следователи считают, что массовое отравление в регионе, в результате которого погибло по меньшей мере 26 человек, случилось по их вине.
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