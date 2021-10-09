В Оренбуржье арестовали первого обвиняемого в нелегальном сбыте алкоголя

Советский районный суд города Орска Оренбургской области на два месяца заключил под стражу обвиняемого в нелегальном производстве, хранении и сбыте алкогольной продукции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Первый фигурант 1992 года рождения обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть более двух лиц). Под арестом [он] пробудет до 8 декабря", — говорится в сообщении.