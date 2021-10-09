Граждане Великобритании заступились за Россию в комментариях под статьёй издания Daily Mail, где РФ обвинили в якобы намеренном ограничении поставок природного газа в Европу. Многие пользователи осудили такой выпад в адрес Москвы, отметив, что её критикуют по любому поводу.

"Их газ, какую цену хотят, такую и устанавливают", — откликнулся на текст пользователь под ником PTFE98.

Его поддержал и другой комментатор под ником Smarty S, отметив, что "чуть что не так, сразу виновата Россия". А другой пользователь задался вопросом, если "Россия хочет продавать больше газа, а бюрократы из США и Европы откладывают запуск трубопровода, то цены не падают, а растут, однако тогда при чём тут Россия?" Некоторые читатели полагают, что вся вина лежит на США, которые специально создали искусственный дефицит. Но не меньшую вину комментаторы видят и в позиции британских властей.