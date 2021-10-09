"При чём тут Россия?": Жители Великобритании назвали виновника газового кризиса в Европе
По их мнению, не стоит винить во всём одну лишь Москву, ведь Вашингтон тоже приложил руку к ситуации с газом в ЕС.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Граждане Великобритании заступились за Россию в комментариях под статьёй издания Daily Mail, где РФ обвинили в якобы намеренном ограничении поставок природного газа в Европу. Многие пользователи осудили такой выпад в адрес Москвы, отметив, что её критикуют по любому поводу.
"Их газ, какую цену хотят, такую и устанавливают", — откликнулся на текст пользователь под ником PTFE98.
Его поддержал и другой комментатор под ником Smarty S, отметив, что "чуть что не так, сразу виновата Россия". А другой пользователь задался вопросом, если "Россия хочет продавать больше газа, а бюрократы из США и Европы откладывают запуск трубопровода, то цены не падают, а растут, однако тогда при чём тут Россия?" Некоторые читатели полагают, что вся вина лежит на США, которые специально создали искусственный дефицит. Но не меньшую вину комментаторы видят и в позиции британских властей.
"Наши власти в прошлом приняли глупые решения и ничего не спланировали заранее, а теперь они обвиняют Путина. Мне стыдно за свою страну, стыдно просить о чём-то Россию", — написал пользователь Plato England.
Напомним, рекордный рост цен на топливо в Европе начался в августе, и к 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларам за тысячу кубометров и продолжила расти. В среду, 6 октября, цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов. Позже началось резкое снижение. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на газовом рынке. Российский лидер вспомнил, что эксперты в Брюсселе реагировали на приближающуюся угрозу в этой сфере "с известной долей снобизма", а теперь Европа страдает.
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