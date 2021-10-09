В Грузии объявили 11 октября днём траура по погибшим в Батуми

Правительство Грузии объявило 11 октября днём траура в связи с гибелью жителей Батуми во время частичного обрушения жилого дома. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

"Выражаю глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей в Батуми, и соболезную членам семей и близким погибших. Вместе с ними скорбит и вся Грузия. По моему решению в память о погибших понедельник, 11 октября, будет объявлен днём траура", — говорится в его сообщении.