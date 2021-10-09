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В Грузии объявили 11 октября днём траура по погибшим в Батуми

По данным следствия, разрушение вызвали ремонтные работы, сделанные с грубым нарушением правил безопасности.

9 октября, 09:07
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/batumelebi.ge/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">batumelebi.ge</a></p>

Фото © Instagram / batumelebi.ge

Правительство Грузии объявило 11 октября днём траура в связи с гибелью жителей Батуми во время частичного обрушения жилого дома. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

"Выражаю глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей в Батуми, и соболезную членам семей и близким погибших. Вместе с ними скорбит и вся Грузия. По моему решению в память о погибших понедельник, 11 октября, будет объявлен днём траура", — говорится в его сообщении.

Государство планирует оказать необходимую помощь пострадавшим при обрушении. Глава правительства подчеркнул, что все виновники произошедшего будут наказаны по всей строгости закона. Рабочим, выполнявшим в доме ремонт с грубым нарушением правил безопасности, предварительно, грозит от двух до десяти лет лишения свободы.

Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов обрушившейся пятиэтажки в Батуми

Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов обрушившейся пятиэтажки в Батуми

Напомним, днём 8 октября в грузинском Батуми обрушилась часть пятиэтажного дома. После обрушения здания были задержаны владелец квартиры и двое рабочих, которые сделали ремонт с грубым нарушением правил безопасности, что стало причиной трагедии. В результате несчастного случая число жертв увеличилось до шести: ещё одна женщина позднее скончалась в больнице от полученных травм.

После обрушения дома в Батуми задержали владельца квартиры и двоих рабочих

После обрушения дома в Батуми задержали владельца квартиры и двоих рабочих

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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