В Грузии объявили 11 октября днём траура по погибшим в Батуми
По данным следствия, разрушение вызвали ремонтные работы, сделанные с грубым нарушением правил безопасности.
Фото © Instagram / batumelebi.ge
Правительство Грузии объявило 11 октября днём траура в связи с гибелью жителей Батуми во время частичного обрушения жилого дома. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
"Выражаю глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей в Батуми, и соболезную членам семей и близким погибших. Вместе с ними скорбит и вся Грузия. По моему решению в память о погибших понедельник, 11 октября, будет объявлен днём траура", — говорится в его сообщении.
Государство планирует оказать необходимую помощь пострадавшим при обрушении. Глава правительства подчеркнул, что все виновники произошедшего будут наказаны по всей строгости закона. Рабочим, выполнявшим в доме ремонт с грубым нарушением правил безопасности, предварительно, грозит от двух до десяти лет лишения свободы.
Напомним, днём 8 октября в грузинском Батуми обрушилась часть пятиэтажного дома. После обрушения здания были задержаны владелец квартиры и двое рабочих, которые сделали ремонт с грубым нарушением правил безопасности, что стало причиной трагедии. В результате несчастного случая число жертв увеличилось до шести: ещё одна женщина позднее скончалась в больнице от полученных травм.
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