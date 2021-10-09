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В УЕФА пошутили над сборной Словакии после поражения от России

Наши соперники владели преимуществом по всем основным показателям, но реализовать его не смогли.

9 октября, 09:03
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Пресс-служба УЕФА в шутливой форме отреагировала в "Твиттере" на поражение сборной Словакии от россиян в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со счётом 0:1. Встреча состоялась накануне в Казани на стадионе "Ак Барс арена".

"Когда владел мячом 70 процентов времени и проиграл всухую", — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Сборная Словакии владела преимуществом по всем основным показателям, но реализовать его не смогла. Гости значительно превзошли россиян по владению мячом (70% на 30%), ударам по воротам (26 против 10), ударам в створ (5 на 1) и угловым (14 против 6).

Единственный гол был забит на 24-й минуте. После прострела Арсена Захаряна с левого фланга мяч в свои ворота срезал защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр.

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В отборочной группе H сборная России по-прежнему занимает второе место, набрав в семи матчах 16 очков. Наши футболисты уступают только хорватам, у которых при равенстве очков есть преимущество по разнице забитых и пропущенных голов. На третью строчку переместились словенцы (10 баллов), четвёртыми идут словаки (9 очков).

Прямую путёвку в финальную часть ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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