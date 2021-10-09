В трёх регионах России приостановили полёты в малые аэропорты

Авиакомпания "Сибирская лёгкая авиация" (СиЛА) и "Аэросервис" остановили перевозки пассажиров внутри Республики Алтай, Забайкальского края и Томской области из-за новых требований к безопасности малых аэродромов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на владельца перевозчика Андрея Богданова.

Согласно постановлению правительства № 1603 от 5 октября 2020 года, малые аэропорты будут работать только при соблюдении определённых требований, среди которых установка ограждения с сигнализацией, организация контроля доступа, видеонаблюдения и круглосуточного патрулирования, оснащение площадки интернетом и другие.

По словам основного владельца авиакомпании Андрея Богданова, администрации регионов были заранее уведомлены о прекращении полётов, перевозчики приостановили работу на 15 посадочных площадках. Отмечается, что СиЛА и дочерняя компания "Аэросервис" — единственные перевозчики между малыми аэропортами в этих трёх регионах.

Гендиректор горно-алтайского аэропорта Сергей Круглов рассказал, что местные жители отнеслись к новости "крайне негативно". Ведь в осенне-зимний период проехать по гололёду и снегу на автомобиле невозможно.

А вот пресс-секретарь читинского аэропорта Кадала рассказал порталу "Чита.ру", что официальной информации об отмене рейсов в Забайкальском крае не поступало.