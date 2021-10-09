Клубы Английской премьер-лиги выступили против покупки "Ньюкасла" консорциумом из Саудовской Аравии

Все клубы Английской премьер-лиги выступили против сделки по продаже "Ньюкасла" инвестиционному фонду из Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Guardian.

19 клубов (все, кроме "Ньюкасла") после оформления сделки отправили жалобы в Премьер-лигу. Они настаивают на экстренном заседании на следующей неделе.

После завершения проверки владельцев и директоров консорциума "Ньюкасл" был продан группе инвесторов. Уточнялось, что Саудовская Аравия не будет контролировать клуб.