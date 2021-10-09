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Клубы Английской премьер-лиги выступили против покупки "Ньюкасла" консорциумом из Саудовской Аравии

Сделка уже заключена, и соглашение вступило в силу. Инвесторы заплатили за футбольный клуб более 300 миллионов фунтов стерлингов.

9 октября, 09:52
<p>Фото © ФК "Ньюкасл"</p>

Фото © ФК "Ньюкасл"

Все клубы Английской премьер-лиги выступили против сделки по продаже "Ньюкасла" инвестиционному фонду из Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Guardian.

19 клубов (все, кроме "Ньюкасла") после оформления сделки отправили жалобы в Премьер-лигу. Они настаивают на экстренном заседании на следующей неделе.

После завершения проверки владельцев и директоров консорциума "Ньюкасл" был продан группе инвесторов. Уточнялось, что Саудовская Аравия не будет контролировать клуб.

Консорциум из Саудовской Аравии купил футбольный клуб "Ньюкасл"

Консорциум из Саудовской Аравии купил футбольный клуб "Ньюкасл"

"Ньюкасл" — четырёхкратный чемпион Англии и шестикратный обладатель Кубка страны. На протяжении 14 последних лет клубом владел британский бизнесмен Майкл Эшли.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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