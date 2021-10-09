Клубы Английской премьер-лиги выступили против покупки "Ньюкасла" консорциумом из Саудовской Аравии
Сделка уже заключена, и соглашение вступило в силу. Инвесторы заплатили за футбольный клуб более 300 миллионов фунтов стерлингов.
Фото © ФК "Ньюкасл"
Все клубы Английской премьер-лиги выступили против сделки по продаже "Ньюкасла" инвестиционному фонду из Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Guardian.
19 клубов (все, кроме "Ньюкасла") после оформления сделки отправили жалобы в Премьер-лигу. Они настаивают на экстренном заседании на следующей неделе.
После завершения проверки владельцев и директоров консорциума "Ньюкасл" был продан группе инвесторов. Уточнялось, что Саудовская Аравия не будет контролировать клуб.
"Ньюкасл" — четырёхкратный чемпион Англии и шестикратный обладатель Кубка страны. На протяжении 14 последних лет клубом владел британский бизнесмен Майкл Эшли.
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