Под Самарой водитель легковушки вылетел на встречку и устроил ДТП с тремя погибшими
В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия. Обе машины получили серьёзные повреждения.
Под Самарой легковушка вылетела на встречку и врезалась в автомобиль. Видео © LIFE
На восьмом километре трассы Октябрьск – Сызрань в Самарской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате аварии трое погибли, двое получили травмы. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris с тремя пассажирами выехал на встречную полосу и врезался в Subaru. Автомобилист пытался уйти от столкновения, но ему не хватило пары секунд. В результате ДТП водитель Hyundai и двое пассажиров — мужчина и женщина — скончались. Ещё одна девушка и водитель Subaru отделались травмами.
На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что обе машины получили серьёзные повреждения. Передняя часть автомобилей смята, из окон торчат сработавшие подушки безопасности, лобовые стёкла разбиты.
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