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Под Самарой водитель легковушки вылетел на встречку и устроил ДТП с тремя погибшими

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия. Обе машины получили серьёзные повреждения.

9 октября, 10:07

Под Самарой легковушка вылетела на встречку и врезалась в автомобиль. Видео © LIFE

На восьмом километре трассы Октябрьск – Сызрань в Самарской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате аварии трое погибли, двое получили травмы. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris с тремя пассажирами выехал на встречную полосу и врезался в Subaru. Автомобилист пытался уйти от столкновения, но ему не хватило пары секунд. В результате ДТП водитель Hyundai и двое пассажиров — мужчина и женщина — скончались. Ещё одна девушка и водитель Subaru отделались травмами.

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На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что обе машины получили серьёзные повреждения. Передняя часть автомобилей смята, из окон торчат сработавшие подушки безопасности, лобовые стёкла разбиты.

Ранее пьяный москвич на BMW насмерть сбил вышедшего за аварийным знаком водителя. На фотографиях с места происшествия видно, что треть "ниссана" превратилась в груду обломков.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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