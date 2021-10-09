Под Самарой водитель легковушки вылетел на встречку и устроил ДТП с тремя погибшими

Под Самарой легковушка вылетела на встречку и врезалась в автомобиль. Видео © LIFE

На восьмом километре трассы Октябрьск – Сызрань в Самарской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате аварии трое погибли, двое получили травмы. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris с тремя пассажирами выехал на встречную полосу и врезался в Subaru. Автомобилист пытался уйти от столкновения, но ему не хватило пары секунд. В результате ДТП водитель Hyundai и двое пассажиров — мужчина и женщина — скончались. Ещё одна девушка и водитель Subaru отделались травмами.

На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что обе машины получили серьёзные повреждения. Передняя часть автомобилей смята, из окон торчат сработавшие подушки безопасности, лобовые стёкла разбиты.