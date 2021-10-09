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СМИ: Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми

Предположительно, под завалами находится ещё один человек, сообщает МВД Грузии.

9 октября, 10:15
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/batumelebi.ge/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">batumelebi.ge</a></p>

Фото © Instagram / batumelebi.ge

Грузинские работники спасательных служб извлекли тела ещё двух человек из-под бетонных плит разрушенного дома в Батуми. На данный момент известно о восьми погибших в результате трагедии. Об этом сообщает местный телеканал 1TV.GE.

Согласно последним данным, спасатели извлекли тела женщины и подростка 12 лет. Работники МЧС продолжают работы по очистке местности от завалов. По предварительным данным МВД, под обломками разрушенного здания может находиться ещё один человек.

Клубы пыли и крики людей: Появилось видео первых минут после обрушения дома в Батуми

Клубы пыли и крики людей: Появилось видео первых минут после обрушения дома в Батуми

Напомним, днём 8 октября в грузинском Батуми обрушилась часть пятиэтажного дома. После обрушения здания были задержаны владелец квартиры и двое рабочих, которые сделали ремонт с грубым нарушением правил безопасности, что стало причиной трагедии. В результате несчастного случая число жертв увеличилось до шести: ещё одна женщина позднее скончалась в больнице от полученных травм. Власти Грузии объявили 11 октября днём траура по погибшим в Батуми.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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