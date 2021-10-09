СМИ: Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми
Предположительно, под завалами находится ещё один человек, сообщает МВД Грузии.
Фото © Instagram / batumelebi.ge
Грузинские работники спасательных служб извлекли тела ещё двух человек из-под бетонных плит разрушенного дома в Батуми. На данный момент известно о восьми погибших в результате трагедии. Об этом сообщает местный телеканал 1TV.GE.
Согласно последним данным, спасатели извлекли тела женщины и подростка 12 лет. Работники МЧС продолжают работы по очистке местности от завалов. По предварительным данным МВД, под обломками разрушенного здания может находиться ещё один человек.
Напомним, днём 8 октября в грузинском Батуми обрушилась часть пятиэтажного дома. После обрушения здания были задержаны владелец квартиры и двое рабочих, которые сделали ремонт с грубым нарушением правил безопасности, что стало причиной трагедии. В результате несчастного случая число жертв увеличилось до шести: ещё одна женщина позднее скончалась в больнице от полученных травм. Власти Грузии объявили 11 октября днём траура по погибшим в Батуми.
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