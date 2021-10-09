СМИ: Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми

Грузинские работники спасательных служб извлекли тела ещё двух человек из-под бетонных плит разрушенного дома в Батуми. На данный момент известно о восьми погибших в результате трагедии. Об этом сообщает местный телеканал 1TV.GE.

Согласно последним данным, спасатели извлекли тела женщины и подростка 12 лет. Работники МЧС продолжают работы по очистке местности от завалов. По предварительным данным МВД, под обломками разрушенного здания может находиться ещё один человек.