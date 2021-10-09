"Суэцкая" пародия: В Подмосковье теплоход перекрыл канал имени Москвы и спровоцировал пробку
Капитан поставил судно на якорь и ждёт буксира, который попытается сдвинуть теплоход с места.
В канале имени Москвы суда застряли в пробке из-за теплохода. Видео © LIFE
Четырёхпалубный 125-метровый круизный теплоход "Константин Коротков" сел на мель в канале имени Москвы. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его данным, перед инцидентом судно разошлось бортами со встречным теплоходом "Тольятти" на 122-м километре, а уже на 123-м километре, в районе деревни Куминово, оно врезалось в откос берега канала, после чего село на мель.
В результате ЧП серьёзных повреждений, пробоин и течи не было. Среди 80 человек экипажа также никто не пострадал. Однако из-за отказа гидравлического привода рулей теплохода капитан принял решение ждать помощи на якоре, перегородив движение по каналу. За теплоходом уже скопилась небольшая пробка. В ближайшее время судно должно быть оттянуто буксиром.
Напомним, 23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель, заблокировав Суэцкий канал. Гигантское судно почти неделю пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Власти Египта уже начали обсуждать возможность разгрузки судна, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию.
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