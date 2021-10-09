В канале имени Москвы суда застряли в пробке из-за теплохода. Видео © LIFE

Четырёхпалубный 125-метровый круизный теплоход "Константин Коротков" сел на мель в канале имени Москвы. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, перед инцидентом судно разошлось бортами со встречным теплоходом "Тольятти" на 122-м километре, а уже на 123-м километре, в районе деревни Куминово, оно врезалось в откос берега канала, после чего село на мель.