ЦСКА подписал контракт с чемпионом мира по баскетболу в составе сборной США

ЦСКА подписал контракт с американским баскетболистом Кеннетом Фаридом, выступающим на позициях тяжёлого форварда и центрового. Об этом сообщается на сайте армейского клуба.

Соглашение с 31-летним спортсменом рассчитано на два месяца с опцией продления до конца сезона. Фарид присоединится к ЦСКА сразу после оформления необходимых для въезда в Россию документов.

"Мы внимательно следим за рынком, у нас оставалось два свободных места в составе. Фарид известен своей агрессивностью в обороне, на подборах и в остальном. Он добавит нам энергии и энтузиазма. Хотя он многого добился в жизни, в его душе остаются рвение и состязательность", — заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

Фарид провёл в НБА восемь сезонов, набирая в среднем за матч 11,4 очка и 8,1 подбора. Он провёл в регулярных чемпионатах 478 встреч за "Денвер Наггетс", "Бруклин Нетс" и "Хьюстон Рокетс".