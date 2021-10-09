ЦСКА подписал контракт с чемпионом мира по баскетболу в составе сборной США
Соглашение рассчитано на два месяца с опцией продления до конца сезона.
Фото © ПБК ЦСКА
ЦСКА подписал контракт с американским баскетболистом Кеннетом Фаридом, выступающим на позициях тяжёлого форварда и центрового. Об этом сообщается на сайте армейского клуба.
Соглашение с 31-летним спортсменом рассчитано на два месяца с опцией продления до конца сезона. Фарид присоединится к ЦСКА сразу после оформления необходимых для въезда в Россию документов.
"Мы внимательно следим за рынком, у нас оставалось два свободных места в составе. Фарид известен своей агрессивностью в обороне, на подборах и в остальном. Он добавит нам энергии и энтузиазма. Хотя он многого добился в жизни, в его душе остаются рвение и состязательность", — заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.
Фарид провёл в НБА восемь сезонов, набирая в среднем за матч 11,4 очка и 8,1 подбора. Он провёл в регулярных чемпионатах 478 встреч за "Денвер Наггетс", "Бруклин Нетс" и "Хьюстон Рокетс".
В 2014 году баскетболист стал чемпионом мира в составе сборной США. На турнире в Испании он стал одним из самых результативных в своей команде (12,2 очка в среднем за игры) и лучшим среди американцев по подборам (7,7).
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