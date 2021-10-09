Под Тюменью в результате взрыва газа в частном доме погиб 13-летний школьник

Следователи СК РФ по Тюменской области возбудили уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего в результате взрыва газа в частном доме, сообщили в областном ведомстве. Трагедия произошла вечером 8 октября в котельной дома.

"По версии следствия, около 20 часов 8 октября 2021 года в котельной дома, расположенного по улице Мира в селе Ситниково Омутинского района произошёл хлопок бытового газа и начался пожар, в результате которого погиб 13-летний мальчик", — сообщается на сайте СК РФ по области.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники областного СК и оперативных служб. Также устанавливается точная причина несчастного случая и обстоятельства гибели школьника. Следователи сообщили о назначении всех необходимых экспертиз.