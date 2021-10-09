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Под Тюменью в результате взрыва газа в частном доме погиб 13-летний школьник

В настоящее время устанавливается точная причина несчастного случая и обстоятельства гибели мальчика.

9 октября, 10:57
<p>Фото © <a href="https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1618050/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ по Тюменской области</a></p>

Фото © СК РФ по Тюменской области

Следователи СК РФ по Тюменской области возбудили уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего в результате взрыва газа в частном доме, сообщили в областном ведомстве. Трагедия произошла вечером 8 октября в котельной дома.

"По версии следствия, около 20 часов 8 октября 2021 года в котельной дома, расположенного по улице Мира в селе Ситниково Омутинского района произошёл хлопок бытового газа и начался пожар, в результате которого погиб 13-летний мальчик", — сообщается на сайте СК РФ по области.

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Один человек получил сильные ожоги при взрыве газа в жилом доме в Петербурге

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники областного СК и оперативных служб. Также устанавливается точная причина несчастного случая и обстоятельства гибели школьника. Следователи сообщили о назначении всех необходимых экспертиз.

Ранее Лайф сообщал, что в Ингушетии при взрыве газа в частном доме пострадало четыре человека. Взрывная волна выбила окна и двери в здании, но обошлось без последующего пожара.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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