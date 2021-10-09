"Трактор" победил "Амур" в матче с девятью заброшенными шайбами
Уральский клуб поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
Фото © ХК "Трактор"
Челябинский "Трактор" на выезде победил хабаровский клуб "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.
В составе "Трактора" по шайбе забросили Владимир Ткачёв, Тему Пулккинен, Никита Тертышный, Ник Бэйлен и Лукаш Седлак. У хозяев отличились Данил Файзуллин, Иван Николишин, Алексей Волгин и Александр Горшков.
Челябинский клуб набрал 26 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Его опережает только магнитогорский "Металлург", у которого 28 баллов. "Амур" с 11 очками идёт на десятой позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Амур" – "Трактор" — 4:5
Шайбы: Файзуллин 6' (1:0), Ткачёв 8' (1:1), Пулккинен 10' (1:2), Тертышный 11' (1:3), Бэйлен 21' (1:4), Николишин 47' (2:4), Седлак 48' (2:5), Волгин 57' (3:5), Горшков 59' (4:5)
Комментариев: 0