Россиянка и турецкий бизнесмен решили завести 100 детей

24-летняя россиянка и её турецкий муж решили завести 100 детей. Как сообщает kp.ru, сейчас у пары на воспитании 22 малыша.

Впервые за границей Кристина Гагаркина оказалась в 19 лет. В Грузии девушка встретила статного 50-летнего Галипа Озтюрка, турецкого бизнесмена, который предложил ей выйти замуж и завести много детей. Сейчас у Кристины и Галипа 22 малыша, однако родители в шутку говорят, что их планка — сотня детишек.

"До сих пор не верю, что смогла решиться на такой смелый шаг: поменять всю свою жизнь одним решением, — признаётся Кристина. — Но, честно сказать, я ни капли не жалею, что сказала "да".

Через две недели они сыграли свадьбу и приступили к выполнению задуманного. Турок был не очень терпеливым и предложил вариант, при котором они смогут иметь много детей без длительного ожидания, — суррогатное материнство. Кстати, в Москве у Кристины уже есть маленькая дочка Вика, которую девушка родила в 17 лет.

Денег бизнесмена хватило не только на суррогатных матерей, но и на нянь для потомства. Сейчас семейство живёт в двухэтажных апартаментах с открытой террасой в Батуми. Кристина завела блог счастливой мамочки 22 ангелочков. Кроме того, сразу после свадьбы Галип сделал супругу директором нескольких гостиниц.