Первый президент Ирана скончался на 89-м году жизни

Первый президент Исламской Республики Иран Абольхасан Банисадр ушёл из жизни в возрасте 88 лет в парижской больнице Сальпетриер. Об этом сообщает иранское новостное агентство Fars.

"Абольхасан Банисадр, первый президент Исламской Республики Иран, на 89-м году жизни скончался в больнице Сальпетриер в Париже", — пишет издание. Уточняется, что причиной смерти политика стало тяжёлое заболевание.

В 1981 году Банисадр бежал во Францию вместе с Масудом Раджави после того, как меджлис (Исламский консультативный совет) объявил ему импичмент "за деятельность, направленную против исламского духовенства", и снял политика с поста президента. В эмиграции Банисадр написал несколько книг.