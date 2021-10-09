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Первый президент Ирана скончался на 89-м году жизни

Экс-лидер республики умер в парижской больнице Сальпетриер после продолжительной болезни.

9 октября, 11:01
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Francois Mori, File</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Francois Mori, File

Первый президент Исламской Республики Иран Абольхасан Банисадр ушёл из жизни в возрасте 88 лет в парижской больнице Сальпетриер. Об этом сообщает иранское новостное агентство Fars.

"Абольхасан Банисадр, первый президент Исламской Республики Иран, на 89-м году жизни скончался в больнице Сальпетриер в Париже", — пишет издание. Уточняется, что причиной смерти политика стало тяжёлое заболевание.

В 1981 году Банисадр бежал во Францию вместе с Масудом Раджави после того, как меджлис (Исламский консультативный совет) объявил ему импичмент "за деятельность, направленную против исламского духовенства", и снял политика с поста президента. В эмиграции Банисадр написал несколько книг.

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Ранее Лайф сообщал, что "Африканский Пиночет" Хабре умер от ковида в сенегальской тюрьме. Политик был приговорён к пожизненному заключению. По оценке правозащитников, экс-лидер африканской Республики Чад виновен в гибели более 40 тысяч человек.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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