Политолог порассуждал о судьбе "Северного потока – 2" после отставки Курца

Позиция Австрии в отношении России и проекта "Северный поток – 2" останется неизменной после ухода Себастьяна Курца с должности федерального канцлера и назначения главы МИД Александра Шалленберга временно исполняющим его обязанности. Об этом заявил научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови.

"Займёт ли Шалленберг теперь должность исполняющего обязанности канцлера или нет, это никак не повлияет на внешнюю политику Австрии. В рамках Австрийской народной партии (АНП) немногое меняется, Себастьян Курц всё ещё остаётся во главе. Позиция австрийского правительства в отношении России и проекта "Северный поток – 2" останется такой же, какой она является сейчас", — объяснил Дубови в беседе с РИА "Новости".

Политолог полагает, что в случае распада нынешнего кабмина будут проведены досрочные выборы. Если сформируют экспертное правительство, то значимых политических решений оно принимать не станет. Дубови отметил, что Австрия ещё находится в политическом кризисе, поэтому власти страны больше внимания уделяют внутренним вопросам. В целом же позиция Австрии находится под влиянием немецкого правительства, подытожил эксперт.