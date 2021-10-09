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Мощный пожар произошёл на нефтебазе в Подмосковье

По предварительным данным, полыхает цистерна с 30 тоннами солярки.

9 октября, 20:28

Фото © SHOT

Мощный пожар произошёл на нефтебазе в Подмосковье. Видео © SHOT

Резервуар загорелся на территории нефтебазы в селе Дорохово Рузского района Подмосковья. Как сообщили в областном ГУ МЧС РФ, для тушения пожара на место направлено четыре единицы техники и 16 человек.

Сигнал о возгорании поступил в 22:45. В распоряжении SHOT оказались кадры с горящим резервуаром. Место событий напоминает фильм-катастрофу. По предварительным данным, полыхает цистерна с 30 тоннами солярки. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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