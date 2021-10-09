Работница Большого театра — о гибели артиста на сцене: Вся техника настроена правильно

Работница Большого театра прокомментировала трагическую гибель артиста прямо на сцене. Видео © SHOT

Работница Большого театра прокомментировала смерть актёра на сцене во время показа оперы "Садко". В беседе с телеграм-каналом SHOT женщина заявила о том, что вся техника была правильно настроена.

"Я разговаривала с дирижёром, который сказал: "40 лет я здесь работаю и такого не было". Дело случая. У нас настолько эта техника настроена технически правильно, что невозможно поверить в то, что что-то могло случиться. Нам просто жалко, просто погиб наш сотрудник", — сказала работница театра.