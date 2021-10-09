Работница Большого театра — о гибели артиста на сцене: Вся техника настроена правильно
Огромная декорация насмерть придавила 38-летнего мужчину во время оперы "Садко".
Фото © SHOT
Работница Большого театра прокомментировала трагическую гибель артиста прямо на сцене. Видео © SHOT
Работница Большого театра прокомментировала смерть актёра на сцене во время показа оперы "Садко". В беседе с телеграм-каналом SHOT женщина заявила о том, что вся техника была правильно настроена.
"Я разговаривала с дирижёром, который сказал: "40 лет я здесь работаю и такого не было". Дело случая. У нас настолько эта техника настроена технически правильно, что невозможно поверить в то, что что-то могло случиться. Нам просто жалко, просто погиб наш сотрудник", — сказала работница театра.
Напомним, трагедия произошла через несколько минут после начала оперы "Садко". По предварительной информации, актёру придавило шею декорацией. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Посетители поначалу приняли случившееся за часть представления. Погибшим оказался 38-летний актёр миманса (мимический ансамбль) Евгений Кулеш.
Комментариев: 0