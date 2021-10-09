На Украине посоветовали Зеленскому "не спать" из-за сделки Венгрии и "Газпрома"

Бывший замглавы МВД Украины, экс-губернатор Закарпатской и Луганской областей Геннадий Москаль считает, что дипломатам, правительству и президенту страны "не надо было спать", чтоб не упустить транзит газа в Венгрию через Незалежную. Об этом он заявил в эфире украинского Пятого канала.

Кроме того, политик отметил, что Будапешт заключил выгодный с экономической точки зрения контракт с "Газпромом".