На Украине посоветовали Зеленскому "не спать" из-за сделки Венгрии и "Газпрома"
Там отметили, что Будапешт заключил выгодное с экономической точки зрения соглашение на поставки газа.
Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Бывший замглавы МВД Украины, экс-губернатор Закарпатской и Луганской областей Геннадий Москаль считает, что дипломатам, правительству и президенту страны "не надо было спать", чтоб не упустить транзит газа в Венгрию через Незалежную. Об этом он заявил в эфире украинского Пятого канала.
Кроме того, политик отметил, что Будапешт заключил выгодный с экономической точки зрения контракт с "Газпромом".
"Каждая страна ищет, где дешевле… Это очень хорошая цена, которую получила Венгрия. А то, что он [газ] пошёл не так, как хотела Украина, так Украине надо было не спать. Нашим дипломатам, нашему господину [президенту Владимиру] Зеленскому, [премьер-министру Денису] Шмыгалю и всем остальным", — уточнил Москаль.
Как сообщал Лайф, с 1 октября 2021 года вступил в силу договор Венгрии и России по газу, вызвавший протест Киева. 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.
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