НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Зрители — о первых секундах после гибели артиста в Большом театре: Здесь кровь!

Несчастный случай мог произойти из-за того, что актёр не успел вовремя отойти.

9 октября, 19:55
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/kulya_1983" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kulya_1983</a></p>

Фото © VK / kulya_1983

Зрители рассказали в Сети о трагедии на вечернем представлении оперы "Садко" в Большом театре, где одного из артистов насмерть придавило декорацией на сцене. По словам Павла, поначалу собравшиеся подумали, что это часть постановки.

"Погиб актёр миманса. В самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену, актёр не успел отойти. Спектакль прервали словами: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!" Сначала мы подумали, что это часть спектакля", — написал Павел в "Инстаграме".

После этого был объявлен антракт. Зрители поняли, что случившееся не является постановкой после того, как спектакль отменили, а на место прибыли полиция и скорая.

Появилось видео момента падения декорации на артиста в Большом театре

Появилось видео момента падения декорации на артиста в Большом театре

Напомним, трагедия произошла сегодня через несколько минут после начала оперы "Садко". Погибшим оказался 38-летний актёр миманса (мимический ансамбль) Евгений Кулеш. Лайф выяснил подробности трагедии.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Появилось видео момента падения декорации на артиста в Большом театре

сегодня в 19:11

Появились фото с места гибели артиста в Большом театре

сегодня в 19:03

Захарова сообщила о планах подозреваемых в краже морпехов США покинуть Россию

сегодня в 19:26

На Украине посоветовали Зеленскому "не спать" из-за сделки Венгрии и "Газпрома"

сегодня в 19:57

"Цель была поразить Бабиша": Премьер Чехии оценил победу оппозиции на парламентских выборах

сегодня в 19:35

Новости партнеров

Layer 1