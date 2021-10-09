Зрители — о первых секундах после гибели артиста в Большом театре: Здесь кровь!

Зрители рассказали в Сети о трагедии на вечернем представлении оперы "Садко" в Большом театре, где одного из артистов насмерть придавило декорацией на сцене. По словам Павла, поначалу собравшиеся подумали, что это часть постановки.

"Погиб актёр миманса. В самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену, актёр не успел отойти. Спектакль прервали словами: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!" Сначала мы подумали, что это часть спектакля", — написал Павел в "Инстаграме".