Зрители — о первых секундах после гибели артиста в Большом театре: Здесь кровь!
Несчастный случай мог произойти из-за того, что актёр не успел вовремя отойти.
Фото © VK / kulya_1983
Зрители рассказали в Сети о трагедии на вечернем представлении оперы "Садко" в Большом театре, где одного из артистов насмерть придавило декорацией на сцене. По словам Павла, поначалу собравшиеся подумали, что это часть постановки.
"Погиб актёр миманса. В самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену, актёр не успел отойти. Спектакль прервали словами: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!" Сначала мы подумали, что это часть спектакля", — написал Павел в "Инстаграме".
После этого был объявлен антракт. Зрители поняли, что случившееся не является постановкой после того, как спектакль отменили, а на место прибыли полиция и скорая.
Напомним, трагедия произошла сегодня через несколько минут после начала оперы "Садко". Погибшим оказался 38-летний актёр миманса (мимический ансамбль) Евгений Кулеш. Лайф выяснил подробности трагедии.
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