Стали известны подробности гибели актёра в Большом театре
Коллеги предупреждали его об опасности, но тот не успел среагировать.
Фото © VK / kulya_1983
Стали известны подробности гибели артиста во время вечернего представления оперы "Садко" в Большом театре в Москве. По данным телеграм-канала SHOT, во время спектакля Евгений Кулеш должен был вынести на сцену стул, а потом отойти в сторону.
Внезапно актёр вдруг начал двигаться назад. Другие артисты стали кричать ему, что декорация опускается, но он не успел среагировать, в результате чего конструкция ударила его по голове. Сейчас следователи проверяют, мог ли Евгений находиться на сцене пьяным.
Напомним, трагедия произошла через несколько минут после начала оперы "Садко". По предварительной информации, актёру придавило шею декорацией. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Посетители поначалу приняли случившееся за часть представления.
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