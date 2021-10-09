Стали известны подробности гибели актёра в Большом театре

Стали известны подробности гибели артиста во время вечернего представления оперы "Садко" в Большом театре в Москве. По данным телеграм-канала SHOT, во время спектакля Евгений Кулеш должен был вынести на сцену стул, а потом отойти в сторону.

Внезапно актёр вдруг начал двигаться назад. Другие артисты стали кричать ему, что декорация опускается, но он не успел среагировать, в результате чего конструкция ударила его по голове. Сейчас следователи проверяют, мог ли Евгений находиться на сцене пьяным.