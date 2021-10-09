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Стали известны подробности гибели актёра в Большом театре

Коллеги предупреждали его об опасности, но тот не успел среагировать.

9 октября, 18:51
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/kulya_1983" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kulya_1983</a></p>

Фото © VK / kulya_1983

Стали известны подробности гибели артиста во время вечернего представления оперы "Садко" в Большом театре в Москве. По данным телеграм-канала SHOT, во время спектакля Евгений Кулеш должен был вынести на сцену стул, а потом отойти в сторону.

Внезапно актёр вдруг начал двигаться назад. Другие артисты стали кричать ему, что декорация опускается, но он не успел среагировать, в результате чего конструкция ударила его по голове. Сейчас следователи проверяют, мог ли Евгений находиться на сцене пьяным.

Стала известна личность актёра, погибшего в Большом театре во время оперы

Стала известна личность актёра, погибшего в Большом театре во время оперы

Напомним, трагедия произошла через несколько минут после начала оперы "Садко". По предварительной информации, актёру придавило шею декорацией. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Посетители поначалу приняли случившееся за часть представления.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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