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СК проверит обстоятельства гибели актёра на сцене Большого театра

По информации ведомства, 37-летний артист скончался до приезда скорой помощи.

9 октября, 18:39

Фото © LIFE

Следствие проверит обстоятельства гибели актёра Большого театра. Видео © LIFE

Следственный комитет России проверит обстоятельства гибели 37-летнего артиста миманса (мимический ансамбль) Евгения Кулеша на сцене Большого театра. Ведомство опубликовало информацию на официальном сайте.

"Во время оперного спектакля, проходившего в театре, расположенном на Театральной площади в городе Москве, 37-летний артист получил травмы и скончался до приезда скорой помощи. По данному факту <...> проводится доследственная проверка", — отметили в СК России.

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Напомним, трагедия произошла через несколько минут после начала оперы "Садко". По предварительной информации, актёру придавило шею декорацией. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Посетители поначалу приняли случившееся за часть представления.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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