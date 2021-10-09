СК проверит обстоятельства гибели актёра на сцене Большого театра

"Во время оперного спектакля, проходившего в театре, расположенном на Театральной площади в городе Москве, 37-летний артист получил травмы и скончался до приезда скорой помощи. По данному факту <...> проводится доследственная проверка", — отметили в СК России.

Напомним, трагедия произошла через несколько минут после начала оперы "Садко". По предварительной информации, актёру придавило шею декорацией. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Посетители поначалу приняли случившееся за часть представления.