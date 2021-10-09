СК проверит обстоятельства гибели актёра на сцене Большого театра
По информации ведомства, 37-летний артист скончался до приезда скорой помощи.
Фото © LIFE
Следствие проверит обстоятельства гибели актёра Большого театра. Видео © LIFE
Следственный комитет России проверит обстоятельства гибели 37-летнего артиста миманса (мимический ансамбль) Евгения Кулеша на сцене Большого театра. Ведомство опубликовало информацию на официальном сайте.
"Во время оперного спектакля, проходившего в театре, расположенном на Театральной площади в городе Москве, 37-летний артист получил травмы и скончался до приезда скорой помощи. По данному факту <...> проводится доследственная проверка", — отметили в СК России.
Напомним, трагедия произошла через несколько минут после начала оперы "Садко". По предварительной информации, актёру придавило шею декорацией. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Посетители поначалу приняли случившееся за часть представления.
Комментариев: 0