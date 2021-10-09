СМИ рассказали, как Саакашвили попал на территорию Грузии
Уточняется, что с момента прибытия бывшего президента в страну правительство не располагало информацией о его местоположении.
Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
Телекомпания "Мтавари архи" опубликовала материалы о незаконном въезде бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в страну. По данным телеканала, экс-лидер государства прибыл на родину на пароме "Вильнюс" в порт Поти, а затем побывал ещё в нескольких городах.
Уточняется, что паром "Вильнюс" покинул Украину 28 сентября, судном управлял фигурант дела Эльгуджа Цомая. Направляясь в Тбилиси, политик посетил города Абаша, Батуми и Кутаиси. Как отмечает телекомпания, правительство не располагало информацией о местоположении Саакашвили в стране с момента въезда на территорию Грузии.
Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку. Среди прочего он также потребовал допустить к нему консула Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем премьер-министр Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок (на родине ему грозит девять лет заключения), а президент заявила, что не помилует задержанного.
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