СМИ рассказали, как Саакашвили попал на территорию Грузии

Телекомпания "Мтавари архи" опубликовала материалы о незаконном въезде бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в страну. По данным телеканала, экс-лидер государства прибыл на родину на пароме "Вильнюс" в порт Поти, а затем побывал ещё в нескольких городах.